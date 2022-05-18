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Marmaray, Başkentray ve İZBAN 19 Mayıs'ta ücretsiz

Ulaştırma Bakanlığı, seferlerle ilgili açıklama yaptı

18 Mayıs 2022 08:00

Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağını duyurdu.

Ulaştırma Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerindeki 19 Mayıs düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.

Bakanlık açıklamasında 19 Mayıs'ın Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olduğuna değinmedi.

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