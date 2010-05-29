Marmara'nın En İyi Film ödülü 'La Carte'ye

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Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 12. Marmara İletişim Kısa Film Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Ödüller, 28 Mayıs cuma günü Nişantaşı Yerleşkesi Prof. Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Bu yıl 12.’si düzenlenen yarışmaya kurmaca belgesel dalında toplam 140 film başvurdu. Aralarında Oyuncu Füsun Demirel, Sinema Eleştirmeni Ali Ulvi Uyanık ve Sinema Tarihçisi Agah Özgüç gibi birçok ünlü ismin yer aldığı jüri üyeleri; Türkiye, Fransa, İran, Yunanistan ve Amerika’dan kısa filmlerin katıldığı yarışmada ön eleme sonucu kurmacada 30, belgesel dalda ise 3 film belirledi.Kurmaca dalında En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü, En İyi Oyuncu, En İyi Özgün Müzik ve öğrenciler tarafından belirlenen İzleyici Ödülü olmak üzere toplam 6 dalda ödül verildi. Belgesel dalda ise, jüri üyeleri tarafından “ Övgüye Değer Belgesel” ödülü verildi.Yarışmada, En İyi Film ödülünü “La Carte” adlı film ile Fransız yönetmen Le Lay Stefan, En İyi Oyuncu ödülü Ethem Onur Sevim ile “ Veda” filmine verildi. En İyi Özgün Müzik ödülüne “38 Derece”, İzleyici Ödülü ise “Meret” filmi layık görüldü. Belgesel Dalda “Kahpe Devran” Övgüye Değer Belgesel Film ödülünü alırken “Terlik” adlı film ise En İyi Film ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahibi oldu.Yazı: Semra Dursun (MİHA)