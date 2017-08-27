Marmara'nın Bodrum'u; nüfusu 10 kat artıyor

'Marmara’nın Bodrum’u olarak nitelendirilen Yalova’nın Çınarcık İlçesi’nde bayram tatilini geçirecek tatilciler ilçeyi doldurmaya başladı. Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçenin yerleşik nüfusunun on katı olan 300 bin kişiyi ağırlayacağını öngördüklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kurban Bayramı tatilini Çınarcık’ta geçirecekler sahilleri doldurmaya başladı. Tatilciler, gündüz sahillerde güneşlenip yüzerken, akşam saatlerinde yine sahilde kurulan tesislerde eğlenerek vakit geçiriyor.

Çınarcık esnafının yüzünün güleceğini söyleyen Başkan Avni Kurt, “Özellikle buradaki esnaf arkadaşlarımız ekonomik olarak güçlenecekler, kışa da daha kuvvetli girecekler. 10 günlük Kurban Bayramı tatili Çınarcık’ta herkesin yüzünü güldürdü. Daha çok Marmara illerinden vatandaşlarımız burayı tercih ediyor. Bayram tatili boyunca nüfusumuzun 300 bin seyrinde olacağını düşünüyorum” dedi.

Halk gönül vermiş

Çınarcık Çevresi Koruma Kalkındırma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Naci Soyer de turistlerin ilçe ekonomisine katkı sağladığını söyledi. İDO’ya ait gemilerin İstanbul’dan dolu dolu gelmeye başladığını söyleyen Soyer, “Halk buraya gönül vermiş gibi buraya akıyor. Araçlarıyla gelenler de var. Bu kadar uzun tatil beklemiyorduk. Bu yıl böyle oldu. Yazlıkçılar daha önceden gelmeye başlamıştı. Şu an bugünkü nüfusumuz yüzde 40 artacak” dedi.