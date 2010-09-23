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Yaşam

Marmara'daki korkun balığın türü belirlendi

Marmara Denizi'nde iki gün önce yakalanan ve yakalayan balıkçıların dahi türü konusunda bir yorum yapamadığı balığın 'Chimaera Monstrosa' olduğu belirlendi

23 Eylül 2010 03:00

T24 - Marmara Denizi'nde iki gün önce yakalanan ve yakalayan balıkçıların dahi türü konusunda bir yorum yapamadığı balığın 'Chimaera Monstrosa' olduğu belirlendi.

Eklemsi yapısıyla köpekbalığının akrabası olan ve balıkçılar tarafından 'Fare' ya da 'Tavşan' balığı olarak da bilinen Chimarea Monstrosa'nın ülkemizde daha çok Ege Denizi gibi derin sularda bulunduğu öğrenildi.

30 santimetrelik kuyruğu ve kanatlarıyla oldukça ilginç bir görünüşe sahip olan balığı yakalayan Kenan Balcı'nın bugün İstanbul Üniversitesi'nden bir konuğu vardı. Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilimdalı Öğretim Görevlisi Cem Dalyan, haberlerden gördüğü balıkları incelemek üzere bugün Balcı'nın Gürpınar'daki kendi imkanlarıyla oluşturduğu Deniz Canlıları Müzesi'ne geldi. 

Marmara Denizinde yakalanan korkunç balığın türü belirlendi

Balıkçılar tarafından 'Fare' balığı olarak da adlandırılan bu türün Marmara'da görülmesinin ilginç bir gelişme olduğunu belirten Dalyan 'Bu tür daha çok Ege ve Akdeniz'de 200 metrenin altında yaşayan bir türdür. Ekonomik ve halk tarafından tüketilen balık çeşitleri yüzeye yakın yaşadığı ve balıkçıların bu kadar derinlerde avlanmaması nedeniyle bu türler çok sık karşımıza çıkmıyor. Hamsi sürüsüyle beraber yakalandığını öğrendiğimiz bu balıklardan birkaç numune alarak üniversitemizde incelemelerde bulunacağız. Daha sonra ise uluslar arası bir makale yayınlayarak bu türün Marmara Denizi'nde de bulunduğunu bilim camiasına duyuracağız' şeklinde konuştu.

Kenan Balcı'nın kendi imkanlarıyla mumyalayarak oluşturduğu Deniz Canlıları Müzesi'ni de gezen Dalyan 'Bu şekildeki kişisel çalışmalar gerçekten çok önemli. Bundan sonra yakalanabilecek yeni türlerle ilgili arkadaşlarla olan bilgi alışverişimiz devam edecek' dedi. Kanatları ve yaklaşık 30 cm'lik kuyruğuyla oldukça ürkütücü bir görüntüsü olan balığın yenmesinde ise herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi.


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