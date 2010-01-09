Marmara'daki kirlilik canlıların DNA'sını bozdu

T24 - Marmara Denizindeki aşırı kirlilik canlıların DNA'sını bozdu. Uzmanlar tehlikenin boyutlarına dikkat çekiyor. Sadece deniz canlıları değil, deniz ürünlerini tüketen insanlar da risk altında.





Marmara Denizi Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgesinde stratejik bir konumda yer alıyor. İşte o deniz şimdi alarm veriyor. Kirlilik bütün canlıları tehdit ediyor.



Marmara Denizi'ndeki kirlilik canlıların DNA'sını bozdu. Denizdeki kirlilik araştırmasına öncülük eden Doç. Dr. Mustafa Petek, Haramidere ve Ayamama Deresi'nden örnekler aldı ve incelemeler yaptı. Sonuçlara göre kirlilik vahim boyutta.



Bu kirliliğin en tehlikeli noktası ise Haramidere. Bölgede avlanan balıkçılar her gün ağlarına çöpün yanı sıra onlarca yaralı balığın da takıldığını söylüyor.



Deniz ürünlerini tüketen insanlar da tehdit altında.



Marmara Denizi'ndeki kirliği önlemek için bazı çabalar da var.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ambarlı ve Ataköy ileri derecede biyolojik arıtma tesisleri'nin 2008 yılında temelini atti. Bu tesisin önümüzdeki yılın ortalarında tamamlanması bekleniyor.

