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Marmara'daki kazada hasar gören LPG Tankeri havadan fotoğraflandı

 Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) MARMARA Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuru yük gemisiyle çarpıştı

05 Temmuz 2018 13:07

 Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) MARMARA Denizi\'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuru yük gemisiyle çarpıştı.
Kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ersoylar 1 isimli 90 metre boyunda kuru yük gemisi ile Gammagas isimli LPG tankeri çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Yapılan inceleme sonucu ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  Dolu olduğu belirtilen Gammagas adlı  LPG tankeri kazanın ardından Küçükçekmece açıklarına çekildi. Moğolistan bayraklı 99,5 metre uzunluğunda 4400 ton yük kapasiteli LPG tankerinin, Tekirdağ\'dan yüklü olarak hareketle Ukrayna\'nın Odessa limanına gitmekte olduğu öğrenildi. Gemideki hasar havadan fotoğraflandı.  Geminin orta bölümündeki hasar olduğu görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bu arada İstanbul Valiliği\'nce kazaya ilişkin Twitter hesabından yapılan açıklamada, \"Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur\" denildi. 


(FOTOĞRAF)

 

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