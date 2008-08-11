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Çevre

Marmara'da sualtı festivali

8. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali 18-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

11 Ağustos 2008 03:00

Balıkadamlar Spor Kulübü tarafından düzenlenen "8. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali", 18-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, festivalin, Türkiye ve yurt dışında çektiği sualtı belgesel filmleriyle tanınan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu geçen yıl ölen Haluk Cecan'a ithaf edildiği bildirildi.

Festivale, dünyanın önde gelen sualtı fotoğraf ustalarının yanı sıra gelecek vaat eden genç sanatçıların da katılacağı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Festival, dünyanın herhangi bir yerinde daha önce çekilerek festivale sunulmuş fotoğraf ve video filmlerinin yer alacağı (Uluslararası Yarışma) ile Marmara Denizi'nde dalış yapılarak çekilecek fotoğraf ve video filmlerinin yer alacağı (Yaşayan Marmara Sualtı Görüntüleme Yarışması) olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Festival boyunca, Caddebostan Balıkadamlar Spor Kulübü bünyesinde, sualtına ait sinema ve belgesel gösterimlerine sponsorların katkılarıyla yer verilecek.

Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi'nde, yarışma için gönderilen tüm film ve fotoğraflar ile festival sonrasında ödül alan film ve fotoğrafların sergileneceği çocuklar için bir Sualtı Çocuk Festivali de gerçekleştirilecek. Çocuklar bu festival ile Marmara Denizi'nde yaşayan canlılardan örnekler yerleştirilmiş bir havuzda bu canlılara dokunarak öğrenmek ve eğlenmek imkanına sahip olacaklar."

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