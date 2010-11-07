Marmara'da sis daha ne kadar sürecek?

T24 - İstanbul'da yoğun sis, kara, hava ve deniz ulaşımını etkilemeye devam ediyor.



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sis dolayısıyla Sirkeci-Harem ve Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy deniz otobüsü hattı seferleri de gerçekleştirilemiyor.

Dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerinden saat 19.00'daki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova, 19.30'daki Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı, 19.35'teki Yalova/Kartal-Bostancı, 20.15'teki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova, 21.30'daki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova seferleri sis nedeniyle iptal edildi.

İstanbul'un Anadolu yakasında akşam saatlerinde etkili olan ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metrenin altına düşmesine yol açan yoğun sis, Sabiha Gökçen Havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarını olumsuz etkilerken, bu alana inemeyen uçaklar Atatürk Havalimanı’na yönlendirildi.

Sis, saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'nda da etkili olmaya başladı. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sis dağılarak, görüş mesafesi 1200 metre civarına çıktı. Atatürk Havalimanı’nda etkili olan sis ise görüş mesafesinin zaman zaman 250-300 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Atatürk Havalimanı’na inmek isteyen 20 uçak, sisin dağıldığı Sabiha Gökçen Havalimanına ve bu limandaki uçak park yerlerinin dolması üzerine de Ankara ve İzmir havalimanlarına yönlendirildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle Atatürk Havalimanında zaman zaman uçak inişleri durma noktasına geldi.

Bu arada, sis nedeniyle uçuşlarda uzun süreli gecikmeler yaşanırken, İstanbul'a dış limanlardan gelmesi beklenen uçaklar da kalkış yapacakları meydanlardan havalanamadı.



Boğaz gemi trafiğine kapalı

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 18.20'de gemi trafiğine kapatıldı.



Sis etkisini ne zaman kaybedecek?

NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur sisin etkisini Marmara'da akşam saatlerinde kaybedeceğini, iç bölgelerde ise hafta boyu devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Abur, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu gece va sabah da Marmara bölgesinde yalnız İstanbul’da değil Çanakkale ile Bursa ve Balıkesir arasında da sis etkisini sürdürecek. Öğleden sonra lodosun sertleşmesiyle birlikte Marmara’da sis etkisini kaybedecek ve akşam saatlerinden itibaren batı bölgeleri terk edecek ama iç bölgelerdeki sisin hafta boyu devam etmesini bekliyoruz. İç Anadolu ve Doğu bölgelerde soğumaya bağlı olarak sis haftanın ilk günleri de devam edecek. Batıda lodosun kuvvetlenmesiyle Trakya’dan başlayarak pazartesi yağış bekliyoruz."



Çanakkale'de görüş mesafesi 100 metrenin altında

Çanakkale Boğazı'ndaki görüş mesafesi, yoğun sis nedeniyle 100 metrenin altına düştü. Bunun üzerine boğaz, güvenlik amacıyla her iki yönden transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sisten, şehir hatlarındaki araba vapuru seferleri de olumsuz etkilendi. Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki araba vapuru seferleri durduruldu.



Sis Kocaeli'de kazalara yol açtı

Kocaeli'de de sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü.

Öte yandan D-100 Karayolu ve TEM otoyolunda sis nedeniyle maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.

