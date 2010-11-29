-MARMARA'DA ŞİDDETLİ LODOS İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Marmara Denizi'ndeki şiddetli lodos nedeniyle, Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova ve Kadıköy-Yenikapı-Bursa dış hat hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılamadı. İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'den alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle saat 09.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy, saat 15.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri ile saat 15.15'teki karşılıklı Pendik-Yalova, saat 15.30'daki karşılıklı Yenikapı-Yalova seferleri iptal edildi. Bu arada, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'ndeki lodosun, gece saatlerinden itibaren şiddetinin azalmasının beklendiği öğrenildi.