Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne göre parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak.

Bölgede rüzgârın güney ve güneybatı (lodos), gece saatlerinde kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.

CNN'de yer alan habere göre İstanbul'da 30 Ocak ila 2 Şubat arasındaki hava tahmini şöyle:

30 Ocak Salı: İstanbul’da Salı günü hava bulutlu ve güneşli. Gündüz en yüksek sıcaklık 11 derece, gece en düşük sıcaklık 5 derece olması bekleniliyor. Nem oranı yüzde 68 ila 93 arasında. Rüzgar saatte 18 km hızda esiyor.

31 Ocak Çarşamba: Çarşamba günü hava çok bulutlu, yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 10 derece olurken, gece sıcaklık 4 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 59 ila 93 arasında. Rüzgar, Salı gününe oranla hızını düşürüyor: Saatte 11 km hızda esiyor.

1 Şubat Perşembe: Şubat’ın ilk günü gökyüzü güneşli, az bulutlu bir hava var. Sıcaklık gündüz 12 derece, gece 4 derece. Nem oranı yüzde 69 ila 88 arasında. Rüzgar saatte 15 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

2 Şubat Cuma: Cuma günü İstanbul’da gökyüzü bulutlu. Sıcaklık gündüz 14 derece, gece 9 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 68 ila 81 arası. Cuma günü rüzgar hızını kuvvetli bir şekilde artırıyor: Saatte 31 km hızda esmesi bekleniliyor. Deniz ulaşımını kullanacak olanlar dikkat! İDO ve BUDO tarafından ulaşımda iptal seferleri meydana gelebilir.

3 Şubat Cumartesi: Yağmur hafta sonu İstanbul’a geliyor. Gökyüzü kapalı ve bulutlu. Sıcaklık gündüz 14 derece gece 11 derece. Nem oranı yüzde 63 ila 90 arasında. Rüzgar hızını artırmaya devam ediyor: Saatte 33 km hızda esmesi tahmin ediliyor.