T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmara'da sıcaklıklar artıyor

30 Ocak ile 2 Şubat arasında hava nasıl olacak?

30 Ocak 2018 13:37

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'ne göre parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 1 ila 3 derece artacak.

Bölgede rüzgârın güney ve güneybatı (lodos), gece saatlerinde kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.

CNN'de yer alan habere göre İstanbul'da 30 Ocak ila 2 Şubat arasındaki hava tahmini şöyle:

30 Ocak Salı: İstanbul’da Salı günü hava bulutlu ve güneşli. Gündüz en yüksek sıcaklık 11 derece, gece en düşük sıcaklık 5 derece olması bekleniliyor. Nem oranı yüzde 68 ila 93 arasında. Rüzgar saatte 18 km hızda esiyor.

31 Ocak Çarşamba: Çarşamba günü hava çok bulutlu, yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 10 derece olurken, gece sıcaklık 4 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 59 ila 93 arasında. Rüzgar, Salı gününe oranla hızını düşürüyor: Saatte 11 km hızda esiyor.

1 Şubat Perşembe: Şubat’ın ilk günü gökyüzü güneşli, az bulutlu bir hava var. Sıcaklık gündüz 12 derece, gece 4 derece.  Nem oranı yüzde 69 ila 88 arasında. Rüzgar saatte 15 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

2 Şubat Cuma: Cuma günü İstanbul’da gökyüzü bulutlu. Sıcaklık gündüz 14 derece, gece 9 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 68 ila 81 arası. Cuma günü rüzgar hızını kuvvetli bir şekilde artırıyor: Saatte 31 km hızda esmesi bekleniliyor. Deniz ulaşımını kullanacak olanlar dikkat! İDO ve BUDO tarafından ulaşımda iptal seferleri meydana gelebilir.

3 Şubat Cumartesi: Yağmur hafta sonu İstanbul’a geliyor. Gökyüzü kapalı ve bulutlu. Sıcaklık gündüz 14 derece gece 11 derece. Nem oranı yüzde 63 ila 90 arasında. Rüzgar hızını artırmaya devam ediyor: Saatte 33 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

ETİKETLER

meteorolojihavasıcaklıkartışhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24