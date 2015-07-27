Marmara’da sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak!

Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıklar İstanbul'da 5, İzmir'de 6, Ankara'da 8 derece birden yükselecek. Marmara'nın diğer illerinde sıcaklıkların 40 dereceye çıkacağı belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; yeni bir sıcak hava dalgasının geleceğini söyleyen meteoroloji vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı: "Serinlemek isteyen deniz kıyısına değil, yaylalara gitsin." Uzmanlar, bu hafta sıcaklıkların İstanbul'da 5, İzmir'de 6, Ankara'da 8 derece birden yükseleceğine dikkat çekti. Marmara'nın diğer illerinde sıcaklıkların 40 dereceye çıkacağı vurgulandı.

Meteoroloji uzmanları, uzun yıllar Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının Ankara ve İstanbul'da 30 olmasına karşın bu hafta sırasıyla 38 ve 35 dereceye çıkacağını belirttiler. İzmir'de Temmuz ortalamasının 33 derece olmasına karşın mevsim normallerinin üzerine çıkarak 39 dereceye yükseleceğini belirttiler.

Ege ile Marmara'nın tamamında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de sıcaklıklar 38 ila 40 derece olacak.

Doğu Anadolu'da, Malatya, Elazığ gibi illerde 40 ila 42 derece; Güneydoğu Anadolu'da (Temmuz ortalaması 38 derece) Diyarbakır, Şanlıurfa; Batman, Mardin'de 43-44 dereceye ulaşacak.

Uzmanlar, geçmiş yıllarda daha yüksek sıcaklıkların da yaşandığını anımsatırken, "Ankara ve istanbul'da 41; Ege ve Akdeniz illerinde 44-45; Güneydoğu Anadolu'da ise 46-47 derece görüldü. Ama bu hafta da rekor sıcaklıklara yaklaşılacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını, mümkün olduğunda güneşten kaçınmalarını istiyoruz. Gölgede bulunsunlar ve zorunlu olmadıkça 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmasınlar" tavsiyesinde bulundular.

Türkiye'de sıcaklığın en düşük olan yerlerin Karadeniz ve Akdeniz'in kıyı kesimi olduğunu belirten uzmanlar, buralarda sıcaklığın 30 ile 33 derece olacağı tahmininde bulundular. "Bu kıyı kesimlerinde rüzgarın deniz üzerinden esmesi nedeniyle yüksek nem taşınacağından hissedilen sıcaklık yine 37-40 derece olacak. Dolayısıyla vatandaşlarımız yüksek sıcaklıktan korunmak için deniz yerine yüksek yaylaları tercih edebilirler. Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz yaylalarında sıcaklık 15-20 derece daha düşük, 25-30 derece civarında olacak" dediler.

Uzmanlar sıcak hava dalgasının Pazar gününe kadar yurdu etkilemeye devam edeceğini belirttiler.