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Yaşam

Marmara'da sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak

18 Eylül 2018 13:17

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olması beklenen bölgede, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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