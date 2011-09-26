-Marmara'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi TEKİRDAĞ (A.A) - 26.09.2011 - Marmara'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 48 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yollarına devam edemeyince rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy sahillerine çevirerek demirledi. Geceyi Şarköy'de geçiren gemilerde bulunan personel, poyraz ve yer yer 3 metreyi aşan dalgalar nedeniyle geceyi gemilerde geçirdi. Poyrazın sabah saatlerinde etkisini azaltmasının ardından 39 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, sabah Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere hareket etti. 9 gemi ise beklemeye devam ediyor.