Marmara'da korkutan tablo

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında Marmara Denizi’nde kilometrelerce mesafelik bir alanda denizin renginin turuncu olması şaşkınlıkla karşılandı.

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi Uçmakdere köyünden paraşütle atlayış yapan Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü (TEDOHAVK) Başkanı Kadir Aksoy, Marmara Denizi’ni sahil boyunca turuncu rengin kaplamasını kamerası ile görüntüledi.

İlk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade eden Aksoy, “Sürekli Uçmakdere’de uçuş yapıyorum. İlk defa böyle bir manzara ile karşılaştım. Kameramla kilometrelerce uzunluktaki bu görüntüyü kaydettim. Ne olduğu konusunda bir bilgim yok. Sahil boyunca devam ediyor.” dedi.

Uzmanlar, Çanakkale Boğazı’ndan İstanbul’un Silivri ilçesi kıyısına kadar devam ederek denizi turuncu renge kaplayan salgının red tide (kırmızı gelgit) olduğu açıklandı. Turuncu renkteki bu görüntünün denizde yaşayan bazı canlıların ilkbahar ayları sonu veya yaz aylarında salgılarından oluştuğu kaydedildi.

Turuncu görüntünün yılda birkaç kez olduğunu kaydeden Şarköylü vatandaşlar, “Genellikle Çanakkale Boğazı çevresinde bu görüntüler yılda 3-4 kez oluyor. Bir müddet sonra kayboluyor. Bir zararının olduğunu görmedik. İlk defa görenleri korkutuyor.” dedi.

Red tide nedir?

Bu biyolojik oluşum, genellikle ilkbahar ayları sonu veya yaz aylarında sıcak sularda görülüyor. Çoğunlukla bazı canlı türlerinin zaman zaman oluşturduğu sürüler tarafından oluşturuluyor. Bu sürüler bulundukları suya kırmızı bir renk veren ve öldürücü bir etkiye sahip olan toksin salgılıyorlar. Bu toksinlerin yoğunluğuna göre su renk değiştiriyor.