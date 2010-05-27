Marmara'da kısa film şenliği sona eriyor

T24 - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 12'nci Kısa Film Yarışması ön eleme sonuçları belli oldu. 140 kısa filmin katıldığı yarışmada 30 kurmaca ve 3 İstanbul konulu belgesel ön elemeyi geçti.





Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Kısa Film Yarışması ön eleme sonuçları belli oldu. 7 ayrı dalda verilecek ödüller 28 Mayıs 2010 tarihinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.





12’nci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kısa Film Yarışması’na katılan kurmaca dalındaki filmler “En İyi Film”, “En İyi Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü” ve “En İyi Özgün Müzik” olmak üzere beş kategoride değerlendirilecek. Ayrıca belgesel dalında “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” konusu çerçevesinde “En İyi İstanbul Belgeseli” ödülü verilecek.





Ön elemeyi geçen filmler, 26 Mayıs Çarşamba günü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gösterilecek ve filmler izleyicilerin oylamasına sunulurken bugün de (27 Mayıs 2010) saat 14:00’te Prof. Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi’nde, sinema tarihçisi Agâh Özgüç’ün katılacağı bir söyleşi gerçekleştirdi.





Ödül töreninin sonrasında verilecek kokteylin ardından Agâh Özgüç’ün arşivinden derlenen “Türk Sinemasından Kamera Arkası Fotoğrafları Sergisi” izleyiciler tarafından gezilebilecek.





Yazı: Aylin Özenateş MİHA

