Marmara'da kar başladı

T24 - Cumartesi geceden itibaren Türkiye'ye giriş yapan soğuk havayla birlikte Uludağ'da ve Kartepe beyaza büründü. Bolu'da ise sağanak yağmur dün akşam yerini kara bıraktı.

Avrupa'da günlerdir etkisini sürdüren dondurucu hava Türkiye'ye hafta sonu geldi. Marmara'da hava sıcaklığı 13 derece birden düşerken yüksek kesimlerde kar yağışı da başladı.

Marmara'nın en yüksek noktası Uludağ'da dün yağmur kara dönüştü. Hava sıcaklığı 0'ın altına düştü, kar kalınlığı 2 santimetreye ulaştı.

Marmara'nın bir başka kış turizm merkezi olan Kocaeli Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'de ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe'ye piknik yapmak için çıkan bazı vatandaşlar, kar topu oynadı, bazılarıysa kar yağışı altında mangal yaptı. Kartepe'de kayak sezonun açılması için kar kalınlığının 80 santimetreye çıkması bekleniyor.

Bolu Dağı'nda da dün akşam kar yağışı başladı. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, D 100 karayolunun Bolu Dağı mevkisinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgede kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken ulaşımda aksamalar yaşandı.



