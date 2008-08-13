Marmara'da iki deprem

Tekirdağ Marmara Ereğlisi açığında iki ayrı deprem meydana geldi. İstanbul'un batı kısımlarında da hafif şekilde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi'ndeki ilk deprem saat 18.41'de Tekirdağ'a bağlı Marmara Ereğlisi açıklarında yerin 10.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.



3,4 büyüklüğündeki bu depremin ardından saat 21.40'da ise yine aynı bölgede yerin 12,8 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde ayrı bir deprem daha meydana geldi.



Her iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı.



