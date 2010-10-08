Marmara'da İDO seferleri iptal edildi

T24 - Marmara'da etkili olması beklenen fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) , akşam saatlerindeki deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda ise İstanbul ile Çanakkale başta olmak üzere, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) zamanla kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına olacağı ve hızının 70 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi



İDO'nun iptal ettiği deniz otobüsü ve hızlı feribot seferleri şöyle ; "Bandırma -Yenikapı, Yalova-Kartal-Bostancı, Yalova-Pendik, Pendik-Yalova, Kartal-Yalova, Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa, Yenikapı-Yalova, Yenikapı-Bandırma, Kadıköy-Yenikapı, Bostancı-Yenikapı/Armutluk-Armutlu





