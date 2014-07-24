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Yaşam

Marmara’da hortum paniği

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ndeki Tatlısu ve Dalyan sahilleri açığında görülen hortum paniğe neden oldu

24 Temmuz 2014 17:48

Bandırma Körfezi'nde saat 12.00 sıralarında yoğunlaşan bulutların ardından oluşan hortuma Erdek'in Tatlısu ve Dalyan sahillerinde denize girenler tanık oldu. Cep telefonları ile hortumu görüntüleyenler paniğe kapıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, hortum daha sonra ilerleyerek Bandırma'nın Livatya Mevkii'nde de görüldü. Yaklaşık 10 dakika süren hortum herhangi bir zarara yol açmadan sona erdi. Hortumu cep telefonuyla görüntüleyen Evren Çolak "Ben ilk gördüğümde önce çizgi halinde belirdi. Daha sonra hızla ilerleyerek gözden kayboldu" dedi. 

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