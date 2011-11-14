-Marmara'da hava kirliliği önlenecek ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce Marmara Bölgesi'nde toplam 39 Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulacak. Hava kalitesi 11 ile kurulacak istasyonlarla Avrupa standartlarına çıkartılacak. Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürü Ali Deniz, ulusal ve uluslararası bir çok araştırmanın; hava kalitesinin insan sağlığı üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Yaşam süresinin kısalması, yaşam kalitesinin düşmesi ve sağlık harcamalarının artmasına neden olan birçok akut ve kronik akciğer rahatsızlığının temelinde olumsuz hava koşullarının yattığını belirten Deniz, Temiz Hava Politikaları'nın çıkış noktasını bu nedenlerin oluşturduğunu dile getirdi. Deniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da bu nedenle daha kaliteli hava için yeni bir proje başlattığına işaret ederek, proje kapsamında öncelikli olarak Marmara Bölgesi'nde toplam 39 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulacağını bildirdi. Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde kurulacağını kaydeden Deniz, istasyonların, hava kalitesinin mevcut durumunu daha iyi tayin etmek, gerekli önlemleri almak ve gelişmeleri kaydetmek adına ön koşul olduğunu anlattı. -Proje, diğer bölgeler için model olacak- Deniz, proje ile model oluşturularak, diğer bölgelerde de uygulanmasının sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu: ''Projenin öncelikli amacı, hava kalitesi konusunda Avrupa Standartlarının yakalanmasıdır. İlk adım olarak Marmara Bölgesinde hava kalitesi alanında izleme, yönetim ve kurumsal altyapı oluşturulacak. Projenin bir diğer amacı ise diğer bölgeler için hava kalitesi alanında yapılacak çalışmalara model teşkil etmesidir. Marmara Bölgesi'nde kurulacak bölgesel ağ ile hava kalitesi konusunda Avrupa standartlarına ulaşılacak. Ayrıca, çevre teknolojilerine yatırım hem hava kalitesinin iyileştirilmesine hem de ekonomik gelişmeye katkı sağlayacaktır.'' İstasyonlardan 7 gün 24 saat ölçümler yapılacağını, havada bulunan gazların miktarlarının böylelikle sürekli kayıt altında tutulacağını belirten Deniz, insan sağlığını tehdit edecek bir durum oluştuğunda da durumun istasyondan il valiliğine iletileceğini kaydetti. Deniz, Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü olarak ayrıca Temiz Hava Eylem Planları oluşturacakları dile getirerek, böylelikle hava kirliliği konusunda izlenecek yol ve yöntemlerin önceden planlanacağını sözlerine ekledi.