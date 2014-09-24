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Yaşam

Marmara'da hafta sonu yağış olacak mı?

Marmara ve Kıyı Ege, cuma günü öğleden sonra Balkanlar'dan gelecek yağışlı havanın etkisi altına girecek

24 Eylül 2014 14:25

Cuma günü öğleden sonra Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek Kıyı Ege ile Marmara'da hafta sonu yağmur ve soğuk bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Marmara ve Kıyı Ege, cuma günü öğleden sonra Balkanlar'dan gelecek yağışlı havanın etkisi altına girecek.

 

İşte 5 günlük hava durumu tahmini 

 

Özellikle cumartesi günü Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, İstanbul ile İzmir, Aydın'ın kıyı kesimlerinde, Manisa ve İstanbul'da etkili olacak yağışlarla hava sıcaklıkları 20 derecenin altına kadar düşecek.

Pazar günü Balıkesir ve İstanbul'da hava sıcaklığının 18, Yalova'da 16, Çanakkale'de 15, İzmir ve Aydın'da 23, Bursa ve Manisa'da 21 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

 

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