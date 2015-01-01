Marmara'da gemi yan yattı; 5 kişi için seferberlik

Yeni yılda Marmara'da Siorelone bayraklı bir yük gemisi yan yattı. Marmara Adası Saraylar mevkiine bir mil uzaklıkta yan yatan gemideki 9 mürettebattan 4'ü kurtarıldı ancak Sahil Güvenlik ekipleri, fırtına yüzünden kurtama çalışmalarında zorluk yaşıyor.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında karaya oturan Sierra Leone bayraklı yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 621 groston ağırlığındaki yük gemisinin 9 mürettebatı gemide mahsur kaldı. Libya'ya gittiği öğrenilen geminin, makine dairesinin su aldığı ve yardım çağrısında bulunulması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri mürettebatı kurtarmak için harekete geçti.

Ekiplerin çalışmasıyla yabancı uyruklu 4 mürettebat kurtarılarak Marmara ilçesine getirildi. Sahil kenarında sağlık ekipleri tarafından karşılanan 4 kişiye ilk müdahale ambulanslarda yapıldı.

Kahvehanede serum verildi

İlçeye uzun zamandır elektrik verilemediği için Marmara Devlet Hastanesi'ne sevk edilemeyen 4 kişiye, sahile yakın bir yerde elektriği bulunan bir kahvehanede doktorlar nezaretinde serum verildi ve gözetim altında tutuldu.

Sahil Güvenlik ekipleri diğer mürettebatın kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.