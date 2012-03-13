Marmara'da fırtına uyarısı!

T24 - Marmara Denizi'nde şiddetli fırtına bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, gece saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Türkiye genelinde hafta içinde yağış ve soğuklar sürecek. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca ise gökyüzünde güneş olacak ve sıcaklıklar hızla artacak.

Marmara'da poyraz bugün çok kuvvetli. Çanakkale açıklarında rüzgâr fırtına şeklinde esecek. İstanbul hafif yağmurlu olacak. Çanakkele- Balıkesir arasında yüksek bölgelere kar yağabilir.

İstanbul'da yarın da yağış az olacak. Perşembe gece ve cuma sabahı arası yine sulu kar yağabilir.

Ankara Cumaya kadar 5 derece soğuyacak. Yağmur, yerini merkezde de kara bırakacak.

İzmir'de yarın hafif bir yağış, sonraki günlerde ise güneş var.

Bölgelerde son durum

Marmara soğuyor. Trakya'da yağış kesilirken, bölgenin doğusunda yağış, havanın da soğumasıyla kara dönüşecek. Yağışların kesileceği gün cumartesi. Sıcaklık artışı ise pazar günü başlayacak.

İç Anadolu'nun tamamı yağışlı. Bölgeye daha kuvvetli soğukların inmesi, yağışları kara çevirecek. Çankırı, Yozgat, Sivas arasına yoğun kar yağabilir.

Kuzey Ege soğuyor. Güney Ege kıyılarında rüzgâr kuvvetli. Bölgede hafif yağmur var. İç Ege'ye kar yağacak. Haftanın geri kalanında ise güneş görülecek. Hafta sonu ve önümüzdeki Hafta Ege'ye bahar geliyor.

Yurdun güneyine kuvvetli sağanak yağmur hâkim. Özellikle Mersin, Adana çevresi ve Güneydoğu'da geceye kadar kuvvetli yağış var.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Ağrı, Malatya boyunca hafifleyen kar, yarın yine kuvvetlenecek.

Karadeniz'de, Bolu'da sulu kar var ancak yağışlar bugün hafif. Trabzon ise bulutlu. Yarından itibaren bölgeye kuvvetli soğuk iniyor. Yağışlar hem hızını artıracak, hem de çoğu yerde kara çevirecek.

Fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, ''Gece saatlerine kadar Marmara'da, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına beklenmektedir'' denildi. Açıklamada, vatandaşların, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olmaları istendi.