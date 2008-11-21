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Yaşam

Marmara'da fırtına uyarısı

Lodos, bu geceden itibaren fırtına şeklinde esecek, özellikle yarın fırtına Marmara'nın tamamında etkili olacak

21 Kasım 2008 02:00

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölgesel Hava Tahmin Merkezi, halen Marmara bölgesinde etkili olan Lodos'un, gece saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceğini, özellikle yarın fırtınanın Marmara'nın tamamında etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada, Marmara bölgesinde Lodos'un orta kuvvetli, zaman zaman da kuvvetli şekilde estiği hatırlatılarak, rüzgarın, gece saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Özellikle cumartesi günü lodos fırtınasının hızının saatte 80–100 kilometreyi bulacağı ve Marmara'nın tamamında etkili olacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Lodos fırtınasının pazar günü rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Yarın öğle saatlerinde Marmara'nın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların, akşam saatlerinden itibaren Marmara bölgesinin tamamında görüleceği ve pazar günü etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."

Hava sıcaklığının, yarın 3–5 derece artacağı, pazar günü ise hissedilir derecede (8–10) azalacağının da belirtildiği açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu: "Özellikle yarın kuvvetli lodos fırtınası ile kuvvetli yağışın oluşturabileceği ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, soba zehirlenmeleri, sel, su baskını, yıldırım ve benzeri meydana gelebilecek hasarlara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir." 

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