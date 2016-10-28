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Yaşam

Marmara'da fırtına; İDO ve BUDO seferleri iptal

Marmara Denizi'nde fırtınanın etkisi devam ediyor

28 Ekim 2016 09:44

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

28.10.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

28.10.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

 

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