Marmara'da fırtına; İDO ve BUDO seferleri iptal

Marmara'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
28.10.2016 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
28.10.2016 08:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
28.10.2016 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
28.10.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
28.10.2016 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
28.10.2016 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
28.10.2016 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
28.10.2016 10:45 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.