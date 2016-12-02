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Yaşam

Marmara'da fırtına; İDO tüm iç hat seferlerini iptal etti!

"Marmara Denizi'nde rüzgarın cuma günü 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor"

02 Aralık 2016 14:15

Marmara denizindeki lodos nedeniyle İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Marmara Denizi'nde rüzgarın 02.12.2016 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına, zamanla 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın 03.12.2016 Cumartesi ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."

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