Marmara'da fırtına deniz ulaşımını vurdu

Marmara Denizi'nde fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.



Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden yerli ve yabancı bandıralı 57 şilep ile tanker zaman zaman saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına yüzünden yollarına devam edemeyerek, rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy sahillerine çevirerek demirledi.



Geceyi Şarköy sahilinde geçiren gemiler, sabah saatlerinde fırtınanın etkisini azaltmasının ardından 42 şilep ve tanker Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket etti. 15 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy de bekliyor.



Fırtına, Marmara da balıkçıları da etkiledi. Şarköylü balıkçılar, fırtına yüzünden ava çıkamazken Marmara Denizi'ndeki tekneler de geri dönerek Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına demirledi

