Marmara'da facia

Balıkesir’in Bandırma Limanı’ndan dün gece saat 23.15’te İstanbul Ambarlı’ya hareket eden İstanbul Lines’a ait Hayat N isimli Ro Ro gemisi, yaklaşık 300 metre gittikten sonra battı. İçinde 73 TIR ve 2 otomobil, 28 mürettebat ve 150’den fazla yolcu olduğu belirtilen gemi 6 dakikada sulara gömülürken denizde can pazarı yaşandı.Gemiden atlayıp suda çırpınan yolcuların yardımına ilk önce liman görevlileri ve çevredeki balıkçı takneleri yetişti. Birçok yolcu kendi çabaları ile yüzerek kıyıya ulaşırken ilk yardıma gidenler de denizden ölen şoför Özer Erdoğan’ın (42) cesediyle 13 yaralıyı çıkardı. Kayıpları arama çalışmaları sabaha kadar sürdü.Çalışmalar sürüyorBatan gemiyle ilgili ilk resmi açıklamayı Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu yaptı. Vali, limandan ayrıldıktan sonra kısa sürede batan gemideki yolcuların kurtarılması için çok sayıda ambulans, acil kurtarma timi ile birlikte Balıkesir’den Sahil Güvenlik Botu ile Bursa’dan da 911 Arama-Kurtarma ekibinin Bandırma’ya hareket ettiğini bildirdi. Tüm imkanların seferber edildiğini, ancak yapılan araştırmalar sonucu 34 kişinin kayıp olduğunu belirten Vali 5 dalgıçın da olay yerine giderek kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi...Kaptan gözaltındaBandırma Kaymakamı Salih Keser ise batan gemiden şu ana kadar 1 ceset çıkarıldığı, 31’ü yaralı 72 kişinin de kurtarıldığını bildirdi. Arama çalışmalarına gece görüşü özelliğine sahip 2 helikopter de katıldı.. Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Özkan Poyraz, prosedür gereğince arama kurtarma çalışmalarının 72 saat süreceğini ifade etti. Kazadan yara almadan kurtulan Hayat N isimli geminin kaptanı Mithat Akın gözaltına alındı.Bu arada Kapıdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 yaralının isimleri şöyle: “Ufuk Bitiş, Mehmet Ali Çakıroğlu, Abdurrahman Ayday, Ahmet Ayday, Zeki Ayday, Necdet Çevik, Hüseyin Arıkan, Erkan Damar, Bülent Bingöllü ve Muammer Eroğlu.”‘Gemi yan yatınca binmedim’Bandırma Limanı’nda İstanbul Lines’a ait Hayat-N isimli 118 metre boyundaki geminin batmasının ardından tam bir can pazarı yaşandı. Bandırma Limanı’ndan gemiye son anda binmekten vazgeçen Abdullah Demir ise ilginç bir iddiada bulundu: “Limanda yükleme yapılırken geminin yan yattığını görünce korkarak binmedim. Kamyonların çoğu ağır tonajlıydı. Bunlar karayoluna, ceza yememek için çıkmıyorlar.”Gemiye kamyonuyla binip kurtulan yolculardan biri ise gemi işletmecilerinin daha fazla para toplayabilmek için gemiyi taşıma kapasitesinden fazla tıka basa doldurduğunu ileri sürdü.Kurtulanlar olayı anlatıyor:Gemi önce sağa sonra sola yattıBandırma’da batan gemiden kurtulan kamyon şoförü Güven Karahan, Devlet Hastanesi acil servisinde dehşet dolu dakikaları anlattı: “Bandırma’daki Etibor tesislerinden İstanbul’a kamyonla maden taşıyordum. Gemi hareket edince yemeğe oturduk. Bu sırada gemi önce sağa yattı, ardından sola doğru batmaya başladı. Şans eseri kurtulduk, Allah yüzümüze baktı” dedi.Deprem gibi bir şey olduElleri titreyerek yaşadıklarını anlatan kamyon şoförü Battal Kocakaya ise “Yemek masasına oturmuştuk. Bir anda deprem gibi bir şey oldu. Herkes çığlık atarak kaçmaya başladı. Can pazarını yaşarken Sahil Güvenlik ekipleri bizi kurtardı. Aynı firmadan 4 kişiydik biz kurtulduk ama diğerleri hakkında bilgim yok” diye konuştu.