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Yaşam

Marmara'da dev vatoz yakalandı

Marmara Denizi’nde 115 kilo ağırlığında dev Vatoz balığı yakalandı.

28 Haziran 2011 03:00

T24- Marmara Denizi’nde 115 kilo ağırlığında dev Vatoz balığı yakalandı. Balıkçılar devasa büyüklükteki balığı sergilenmesi için Beylikdüzü’ndeki Balıkçı Kenan Tesisleri’ne getirdi. Burada sergilenen vatoz hakkında konuşan tesisin sahibi ve Kenan Balcı,  "Arkadaşlarımız sabah saatlerinde gece bıraktıkları ağları toplamaya gittiklerinde balığı görmüşler. En fazla 1 ya da 2 kiloluk vatozları görmeye alışkınız ancak böylesine büyüklükteki bir vatoz balığını ilk kez görüyoruz. Zaten ağları da paramparça etmiş. Bu türün kuyruğu normalde yaklaşık olarak 4 metre uzunluğa ulaşabilir. Ama bu vatoz küçükken köpekbalığı tarafıdan ısırılmış ve bu yüzden kuyruğu yok" diye konuştu.


Dev balığın mumyalandıktan sonra, kendi tesislerinde oluşturdukları Deniz Canlıları Müzesi’nde sergileneceğini söyleyen Balcı, "Marmara’da hiç bu büyüklükte vatoz yakalanmadı. Boyu yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda, ağırlığı da 115 kilo civarında.Yakalanan köpek balıklarını burada sergiliyoruz. O yüzden vatandaş artık alıştı. Ama bu farklı bir tür ve görüntüsüyle herkesin ilgisini çekiyor" dedi.

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