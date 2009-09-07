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Yaşam

Marmara'da dev köpekbalığı

Marmara'da 600 kiloluk dev köpek balığı yakalandı

07 Eylül 2009 03:00

Marmara Denizi'nin Beylikdüzü Gürpınar açıklarında 5 metre boyunda ve yaklaşık 600 kilogram ağırlığında bir köpek balığı yakalandı.



Av yasağının kalktığı bugünlerde yakaladıkları balığı, Beylikdüzü Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri alanında sergileyen balıkçı Kenan Balcı, “Balık sürülerini takip eden köpekbalığı, diğerlerini yemeğe çalışırken ağlarımıza takıldı.

Sıkışarak hareket kabiliyetini kaybettiğinde de güçlükle zap ettik” dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun'un da dikkatle incelediği köpek balığı, ilçe sakinlerinin de büyük ilgisini çekti.

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