Marmara'da dev istavrit

T24 - Marmara Deniz'inde yakalanan 9 kilo 200 gramlık istavrit şaşırttı. Dev istavriti 200 TL’ye satışa sunan balıkçı Ömer Kocaman, 25 yıldır balıkçılık yaptığını fakat böylesi büyük bir istavritle ilk kez karşılaştığını söyledi.





Bursa’da bir markette satışa sunulan 9 kilo 200 gram ağırlığındaki istavrit görenleri şaşırttı. Marmara Denizi’nde yakalanan dev istavriti 200 TL’ye satışa sunan balıkçı Ömer Kocaman, 25 yıldır balıkçılık yaptığını fakat böylesi büyük bir istavritle ilk kez karşılaştığını söyledi.



Marmara Denizi’nde yakalanarak Bursa’daki Kocamanlar Balıkçılık Market ve Restoran’da satışa sunulan 9 kilo 200 gram ağırlığındaki istavrit vatandaşların ilgisini çekti. İşletme sahibi Ömer Kocaman, Çanakkale’deki balıkçılar tarafından yakalanan dev istavritin görenleri şaşırttığını belirterek, “25 yıldır balıkçılık yapıyorum, böylesine bir istavriti ne gördüm ne de duydum. Daha önce 2 kilogram ağırlığında istavrit balığı gördüm ama 9 kilonun üzerindeki cinsiyle ilk kez karşılaştım. Markete gelenler istavrit istediğinde bu balığı gösteriyorum. İnanmıyorlar, şaşırıyorlar ve güçlükle ikna oluyorlar” dedi.





İstavritlerin atası



Ömer Kocaman, dev istavriti 200 liraya satışa sunduklarını, küçük istavritlerin ise kilosu 8- 12 liradan alıcı bulduğunu söyledi.



Balığın bu boya gelmesi için en az 15 yıl geçmesi gerektiğini kaydeden Kocaman, “Yıllarca ağlardan, oltalardan kurtularak bugüne gelmiş. Yıllardır yediğimiz istavritlerin atası olarak görüyorum” diye konuştu.







