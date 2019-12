Marmara'da deprem riski 2013'de başlıyor

Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2013 yılından sonra Sakarya çukurunda her an deprem olabileceğini belirterek, İstanbul'un kuzeyini ise 2 depremin beklediğini öne sürdü.



Toplum Gönüllüleri Vakfı'nca (TOG), Adapazarı Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen “Deprem” konulu konferansta konuşan Ercan, Türkiye'nin ikinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlattı.



'Türkiye ikinci derecede deprem kuşağında, ancak...'



Birinci derece deprem bölgelerinde 8'den daha büyük depremler olduğunu belirten Ercan, Türkiye'de bugüne kadar olan en büyük depremin 7.9 büyüklüğündeki Erzincan depremi olduğunu söyledi. Ercan, "Türkiye'de 8 büyüklüğünden daha fazla deprem olmayacağı için, Türkiye ikinci derece deprem kuşağına girer. Ancak, ülkemiz deprem ölümleri açısından en önde gelen ülkelerden birisidir. Bu ölümlerin nedeni ise deprem değildir. Deprem ölümlerinin nedeni, yerleşim alanı tasarımı, yer seçimi ve yapı niteliğidir. Yerin davranış özelliklerine göre yapı dengesini oluşturursanız deprem ölümleri en aza iner” dedi.



Sakarya Çukuru'na dikkat



1999 yılında yaşanan depremin odak merkezinin Gölcük olduğunu ifade eden Ercan, Sakarya'nın yapısal özellikleri nedeniyle depremden büyük yara aldığını dile getirdi. 1988 yılında yaptığı sismik ve elektromanyetik çalışmaya göre, Sakarya'nın bulunduğu bölgede 750 ile bin kilometre kalınlığındaki kesitin jöle kıvamında olduğunu belirten Prof. Ercan, şunları söyledi:

“Hesaplarım doğruysa, Sakarya çukuru 2025 yılına kadar 2 tane 6'nın üzerinde yıkıcı deprem görecektir. O nedenle bazı yapıların onarılıp güçlendirilmesi yerine, yıkılıp yeniden yapılmasını daha doğru buluyorum. 2013 yılından sonra Sakarya çukurunda her an deprem olabilir. 4 yıl sonra deprem olacak demiyorum, (deprem için eşik yıla giriyoruz) diyorum. 2013 ile 2025 yılları arasında olabilir.”



İstanbul'da en az 2015 yılına kadar deprem beklemediğini belirten Ercan, İstanbul'da bir an önce kentsel dönüşümün uygulamaya geçirilmesi gerektiğini de söyledi.



Kuzey Marmara'da (İstanbul önünde) depremlerin 100 ile 250 yılda bir olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ercan, “İstanbul'un kuzeyini 2 deprem bekliyor. Bir tanesi Sivriada önünde 6.3 ve en çok 6.7, diğeri de Marmara Ereğlisi önünde 6.3 olabilir ama 2015 yılına kadar olmaz” dedi.



Ercan, Çınarcık, Yalova ve Gölcük arasında 6.3 ile 7.5 arasında deprem beklediğini de kaydetti.