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Yaşam

Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi

01 Ekim 2018 16:36

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Tekirdağ'da 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle tekneler, bugün denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

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