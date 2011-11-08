-Marmara'da deniz ulaşımı aksadı TEKİRDAĞ (A.A) - 08.11.2011 - Marmara Denizi'nde gece etkisini arttıran poyraz, ulaşımı olumsuz etkiledi. Boğazlarda geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 55 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yollarına devam edemeyince, Tekirdağ'ın Şarköy sahillerine demirledi. Poyrazın sabah saatlerinde etkisini azaltması ardından, 41 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker hareket etti. Diğer gemiler ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'de bekliyor. Öte yandan, Marmara Denizi'ndeki balıkçı tekneleri de şiddetli poyraz nedeniyle Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı. AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, poyraz etkisini bugün de etkisini sürdürecek.