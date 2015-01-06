Marmara'da beklenen deprem için bir iyi, bir de kötü haber

İstanbul Üniversitesi, Mimer ve Mühendisler Grubu ile Bakırköy Belediyesi'nin ortak düzenlediği, "80. yılında 1935 'Marmara Adaları' Depremi Konferansı Bildirgesi'nde Marmara Bölgesinde 250 yıldır kırılmamış sismik boşluk olduğu belirtilerek, her an büyük bir depreme neden olabileceği belirtildi.

İki oturum şeklinde düzenlenen ve Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta İstanbul’un Deprem Risk Durumu görüşüldü.

Yerel Yönetimlerin, afet durumunda zarar ve riskleri azaltmak, acil durum planı yapmak, ekip-donanıml hazırlamak ve halkı eğitmek zorunda oldukları belirtilirken, İstanbul için 'Deprem Erken Uyarı Sistemi'nin kırılması beklenen fayın yakınına yerleştirilerek, fay hareketlerinin yakından takip edilebildiği ifade edildi.

Nüfus arttı, hasar çok daha büyük olacak





Günümüzde, Türkiye nüfusunun 15 milyon olduğu 1935’e göre 5 kat arttığı belirtilen konferansta, 1935 depreminin şu an olması durumunda hasarın çok daha büyük ve hazin olacağı vurgusu yapıldı.

250 yıldır kırılmamış fay her an kırılabilir

Marmara Denizi üzerinde 250 yıldır kırılmamış olan bir sismik boşluk olduğu ifade edilirken, fayın her an kırılabileceği ve büyük bir depreme neden olabileceği belirtildi.

Yapılaşmaların artık faydan uzak yerlere yapılması ve fay haritaları dikkate alınarak, kentsel dönüşümlerde doğru mühendislik hizmeti alınması gerektiği vurgulandı.





Deprem denizden gelecek

İstanbul’da beklenen depremin denizde olacağı kaydedilen konferansta, İstanbul ve çevre illerde hissedilecek depremin Erzincan ve İzmit depremleri gibi yıkıcı olmayacağına işaret edildi.