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Yaşam

Marmara’da aşırı sıcaklara poyraz molası

Marmara ve Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli poyraz fırtınası bekleniyor.

17 Mayıs 2009 03:00

Marmara ve Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli poyraz fırtınası bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, Çanakkale, Balıkesir'in Bandırma ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçeleri başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli ile Kuzey Ege'de poyraz, yarın akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar, 3 gün boyunca bölgede etkisini sürdürecek. Marmara ve Kuzey Ege denizlerinde de yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli poyraz fırtınası bekleniyor. Uyarıda, deniz ulaşımında aksama, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması ve önlem alınması istendi.

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