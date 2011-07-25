Marmara'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

T24 - Marmara Denizi'nde 20:57'de bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıkları olarak açıklandı. 5.2'lik depremin ardından 2.6-2.7-2.6 şiddetinde üç artçı sarsıntı da yaşandı.





TEKİRDAĞ'DA HASAR YOK



Marmara Denizi açıklarında saat 20.57'de, 8.4 kilometre derinlikte meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin, Tekirdağ'da herhangi bir yıkıntıya sebep olmadığı öğrenildi.

Deprem sonrası bazı vatandaşlar tedbir amacıyla evlerinden çıkarken, telefon hatlarında fazla yüklenmeden dolayı kısa süreli sorun yaşandı.



Öte yandan 5.2 büyüklüğündeki depremden 20 dakika sonra, Marmara Denizi'nde 2.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.





KANDİLLİ MÜDÜRÜ KALAFAT: MARMARA'NIN NORMAL AKTİVİTESİ



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin, Marmara Denizi'nin normal bir aktivitesi olduğunu belirterek, ''Deprem İstanbul'un özellikle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece gibi sahil kesimlerinde daha güçlü hissedildi'' dedi.

Kalafat, yaptığı açıklamada, Marmara Denizi, Marmara Ereğlisi güneyinde saat 20.57'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi ''orta şiddette'' bir deprem olarak nitelendirerek, depremin sahil kesimleri ve yakın çevresinde daha güçlü hissedildiğini ifade etti.

Kalafat, Marmara Ereğlisi güneyinde denizin tam ortasında meydana gelen orta şiddetteki depremin 3-4 yılda bir olmasının normal olduğunu belirterek, ''Bu deprem esasında Marmara Denizi'nin normal bir aktivitesidir. İstanbul'un özellikle Silivri, Çatalca, Büyükçekmece gibi sahil kesimlerinde daha güçlü hissedildi. Merkezi, denizin ortası olması sebebiyle herhangi bir hasar veya can kaybı olmadı. Şu an için korkulacak bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımıza sakin olmalarını tavsiye ederim'' diye konuştu.