Marmara'da 1 haftada 6 köpek balığı ağlara takıldı

T24 - Marmara denizinde avlanan balıkçıların ağına Yassıada yakınlarında köpekbalığı takıldı. Ağları toplayan balıkçılar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Öte yandan Marmara Denizi'nde 1 haftada 6 köpek balığı ağlara takıldı.

Balıkçıların tekneye çıkardıkları camgöz köpekbalığı bugün tezgahta sergilenmeye başladı. Yaklaşık 4 metre 40 cm boyunda ve 1 ton ağırlığında olan camgöz köpekbalığına vatandaşların ilgisi oldukça fazlaydı. Okuldan evlerine giden miniklerden, büyüklere kadar herkes köpekbalığını uzun uzun seyretti. Bazıları da cep telefonlarını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti. Renkli gözleri ve testereyi anımsatan dişleriyle cansız olmasına rağmen korkutan köpekbalığını, ilk kez görenler başından uzun süre ayrılamadı. Tezgah sahibi Yavuz Yalçınkaya, "Dün gece balıkçılarımızın ağlarına takıldı. Yaklaşık 4-5 metre boyundu ve 1 ton ağırlığında. Marmara denizinde çok sık görülen bir balık değil. Temiz suları seven bir balık bu da Marmara denizinin eskiye göre daha temiz olduğunu gösteriyor. Camgöz cinsi bir köpekbalığı vatandaşlarımızın görmesi için sergiliyoruz" diye konuştu.