Marmarabirlik'ten tüm zamanların ürün alım rekoru

BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK, 2017-2018 kampanya döneminde 51 bin 500 ton ürün alarak tüm zamanların alım rekorunu kırdı. Marmarabirlik, ürün bedellerinin kalan yüzde 20\'lik kısmını 26 Ocak\'ta ödeyecek. Marmarabirlik böylece üretici ortaklarına toplam 290 milyon TL ödemiş olacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyasının 10 Ocak\'ta sona erdiğini belirterek, \"Kampanya kapsamında toplam 51 bin 500 ton ürün alımı yaparak Marmarabirlik tarihinde rekor bir alıma ulaştık\" dedi. Kampanya boyunca ürün bedellerinin yüzde 80\'inin haftalık dilimler halinde peşin ödendiğini kaydeden Asa, bugüne kadar üreticiye 220 milyon TL ürün bedeli ödendiğini, ürün bedellerinden kalan yüzde 20\'lik kısmı ise 26 Ocak\'ta ödeyeceklerini açıkladı.

TOPLAM 290 MİLYON LİRA ÖDEME

2017-2018 ürün alım kampanyasını değerlendiren Başkan Asa, \"Marmarabirlik\'te yüzleri güldüren bir kampanya dönemini geride bıraktık. Üreticimizin bir yıl boyunca gözü gibi bakıp alın teri ve emekle yetiştirdiği ürününü kazanca dönüştürmek için var gücümüzle çalıştık. Üreticinin taleplerine kulak verdik, erken fiyat açıkladık, her hafta aldığımız ürün bedellerinin yüzde 80\'ini peşin ödedik. Ürün bedellerinin kalan yüzde 20\'lik kısmını ise 26 Ocak Cuma günü ödeme kararı aldık. Böylece üretici ortaklarımıza toplam 290 milyon TL\'lik ürün bedelinin tamamını kampanya bitiminde üstelik de 1 lira bile kredi çekmeden ödemiş olacağız. Ortaklarımıza hiç borcumuz kalmayacak\" diye konuştu.

2018 YILINDA HEDEF 500 MİLYON TL CİRO

Asa, Marmarabirlik\'in son yıllarda ürün alımlarından satışlarına, yatırımdan ihracata kadar artan bir başarı ivmesi gösterdiğini vurgulayarak, geçmişte batık bir kurum olarak bilinen Marmarabirlik\'in bugün üreticinin yüzünü güldüren, emeğinin karşılığını eksiksiz ve zamanında ödeyen örnek bir Birlik haline geldiğini söyledi. Başkan Asa, bu güzel tablonun bozulmaması için ortakların kurumuna sahip çıkmaları gerektiğini belirtti. Üreticinin kazancını artırmak için güçlü ortak güçlü kooperatif ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini de kaydeden Asa, \"Üreticimiz kampanya döneminde emeğinin karşılığını aldıkça daha büyük bir sorumluluk duygusu ile kendimize yeni hedefler belirledik. 2018 yılında daha çok ürün satmayı, daha çok ürün almayı ve yeni yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. 2023 yılında ulaşmayı hedeflediğimiz 500 milyon lira ciroyu da 2018 yılı hedefimiz olarak belirledik. Üretici ortaklarımızın desteği ile bu hedeflerimize de hep birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz\" ifadelerini kullandı.



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