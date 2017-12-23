T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Marmarabirlik, zeytin alımında 49 bin 178 tona ulaştı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK(Balıkesir), (DHA)- MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 22 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 49 bin 178 ton zeytin satın alan Birliğin ‘50 bin ton ürün alım’ hedefine yaklaştığını söyledi

23 Aralık 2017 17:41

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK(Balıkesir), (DHA)- MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 22 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 49 bin 178 ton zeytin satın alan Birliğin ‘50 bin ton ürün alım’ hedefine yaklaştığını söyledi. Alınan ürünün tutarının 279 milyon 944 bin lira olduğunu da belirten Asa, “Ürün bedelinin yüzde 80’ni ödedik. Kalan yüzde 20’lik dilim ise alımların sona ermesinden hemen sonra yapılacak” dedi.
Geçen Eylül ayında,  Marmarabirlik’e bağlı S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yönetimi ve ortaklara, Bursa Başköy’deki ziyaret sırasında 2017-18 ürün alım kampanya döneminde bu yılki hedefin 50 bin ton ürün alımı olduğunu açıklayan Asa, ürün bedellerinin de peşin ödeneceği müjdesini verdi, bu müjdeyi sosyal medya hesabında da paylaştı. Asa, devam eden ürün alım kampanyasında gelinen son durum hakkında şu bilgileri verdi:
\"Ürün alımlarımız devam etmekte olup, 22 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 49 bin 178 ton alım gerçekleştirilmiştir. Alım hedefimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Alınan ürüne karşılık 279 milyon 944 bin liralık ödemenin yüzde 80’lik dilimini ödedik, kalan yüzde 20’lik dilim ise alımların sona ermesinden hemen sonra yapılacak.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Basri Tuncay ERTANERDEKBalıkesir DHA MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet AsaAralıkBirliğinAlınanAsaKalanGeçen EylülSayılı Erdek Zeytin Tarım Satış KooperatifiBursa BaşköydekiAlım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24