Marmarabirlik Başkanı Asa: Ortaklarımız kâra da zarara da ortak

BURSA, (DHA)- MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, \"Ortaklarımız \'Ben ürünümü teslim edeyim Marmarabirlik ne yaparsa yapsın\' düşüncesinden uzak olmalıdır. Kooperatifçilikte kârlılığa ortak olduğunuz gibi, zarar olması durumunda oluşacak zarara da ortaksınızdır\" dedi.

Marmarabirlik, 2018-2019 ürün alım kampanyası öncesi kooperatif müdürleri, eksper, eksper yardımcıları ve çalışanları ile bir araya geldi. Toplantıda, rekolte beyanlarının güncel durumu ve ürün alımları hakkında değerlendirme yapıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, \"Bugüne kadar 15 bin 631 ortağımız rekolte beyanını vermemiştir. Beyanda bulunan 14 bin 81 ortaktan da 43 bin ton rekolte beyanı gelmiştir. Rekolte beyanını vermeyen ortaklarımızın durumu değerlendirildiğinde, 75-80 bin tonlarda rekolte beyanı geleceği tahmin edilmektedir. Görülüyor ki, ortaklarımız verdikleri teslim edecekleri miktardan uzak beyanlarıyla kotayı kendileri koymaktadır. Bugüne kadar kooperatifine hiç ürün teslim etmeyen, bu yıl yüksek rekolte beyanı veren ortaklarımız yanlış düşünmektedirler. Halbuki geçmiş yıllarda kooperatifine ne kadar ürün teslim ettiyseniz, kota olduğunda o kadar ürün verme hakkınız olacaktır. Verdiğiniz beyan geçersiz kalacaktır\" diye konuştu.

Geçen günlerde Orhangazi Ziraat Odası\'nca teknik ve uzman ekiplere yaptırdığı maliyet hesaplanmasına da değinen Başkan Asa, \"Toprak işleme, gübreleme-ilaç, işçilik, budama, hasat dönemi maliyet ve nakliye olmak üzere, 1 kilo zeytinin 3,9 TL\'ye mal olduğunu görmekteyiz\" dedi, kampanya döneminde ürün alım fiyatları belirlenirken, yapılan bu maliyet hesaplamasını dikkate alacaklarını bildirdi.

Başkan Asa, \"Ortaklarımız \'Ben ürünümü teslim edeyim Marmarabirlik ne yaparsa yapsın\' düşüncesinden uzak olmalıdır. Kooperatifçilikte kârlılığa ortak olduğunuz gibi, zarar olması durumunda oluşacak zarara da ortaksınızdır\" diye konuştu.

Son aylarda dövizde yaşanan kur farkı nedeniyle ortaklarının üretim maliyetlerinin artmasından dolayı, yüksek fiyat beklentisi içinde olmamaları gerektiğini ifade eden Başkan Asa, \"Geçtiğimiz yıl üreticimize hem taban fiyat hem de tavan fiyat olarak ortalama yüzde 35 oranında artış yapılmıştı. Yapılan artışla birlikte üreticimiz memnun kalmış, tüccar da piyasadan çekilmişti. Bu nedenle de dövizde yaşanan artış 2019 yılında hasat edilecek olan mahsulün maliyetlerine yansıyacaktır. Ortaklarımızın bu şekilde değerlendirme yapması gerekir\" dedi.

\'ORTAĞIMIZIN SİGORTASI MARMARABİRLİK\'TİR\'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, \"Geçtiğimiz ürün alım kampanyasında yaklaşık 26 bin ortağımız ürün teslim edeceğini beyan ederken, 5 bin 500 ortağımız bir kilo ürün teslim etmemiş ve rekolte beyanının yüzde 50\'sini tamamlamamıştır. Ortaklarımız teslim etmeyeceği ürünü beyan etmekle, Marmarabirlik\'in alım planının düzenli bir şekilde yapılamamasına sebep olmaktadır\" dedi. Başkan Asa, Türkiye\'de hiçbir tarım ürününde bir önceki yılın fiyatlarını garanti altına alarak, yeni dönemde alınacak ürüne fiyat artışı yapan başka bir kurumun olmadığını, Marmarabirlik\'in zeytin üreticisinin sigortası olduğunu sözlerine ekledi.



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