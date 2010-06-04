Marmara 'Yılın En Başarılı İletişimcileri'ni belirledi'

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“En başarılı politika yazarı Yılmaz Özdil, en başarılı ana haber bülteni sunucusu Uğur Dündar”En Başarılı İletişimci Büyük Ödülünü Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen aldı. Yazılı Basın, Televizyon, Sinema, İnternet, Halkla İlişkiler, Reklam ve Akademi kategorilerinde yılın en iyi iletişimcileri ödüllerini aldılar. En başarılı gazete dalında Habertürk, en başarılı politika yazarı Yılmaz Özdil, en başarılı iletişimci akademisyen Prof. Dr. Güngör Uras, en başarılı ana haber bülteni sunucusu Uğur Dündar, en başarılı televizyon kanalı Kanal D, en başarılı haber düşünce dergisi Newsweek Türkiye ve en başarılı haber bülteni dalında NTV Ana Haber’e “Yılın En Başarılı İletişimcileri” ödülleri verildi.Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, üniversitemiz dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende ödül alanların tam listesi şöyle: en başarılı gazete Habertürk, en başarılı ekonomi yazarı Yiğit Bulut, en başarılı kültür-sanat yazarı Hakkı Devrim, en başarılı spor yazarı Rıdvan Dilmen, en başarılı aktüalite yazarı Hıncal Uluç, en başarılı araştırma-röportaj yazarı Soner Yalçın, en başarılı iletişim sektörü dergisi Media Cat, en başarılı kültür-sanat dergisi Milliyet Sanat, en başarılı popüler bilim dergisi NTV Tarih, en başarılı gezi dergisi National Geographic, en başarılı haber ajansı Anadolu Ajansı, en başarılı tematik televizyon kanalı NTV, en başarılı haber programı 5N1K Cüneyt Özdemir, en başarılı söyleşi programı Medya Kralı-Okan Bayülgen, en başarılı eğlence programı Beyaz Show-Beyazıt Öztürk, en başarılı kültür-sanat programı Gece Gündüz-Yekta Kopan, en başarılı spor programı Yüzde 100 Futbol-Güntekin Onay, en başarılı televizyon dizisi Aşk-ı Memnu, en başarılı tartışma programı Yorum Farkı Emre Kongar-Mehmet Barlas, en başarılı gezi-belgesel programı Çağatay Yolda, en başarılı sinema filmi Başka Dilde Aşk, en başarılı radyo istasyonu Power Turk, en başarılı radyo programı Geveze in the morning, en başarılı haber portalı ntvmsnbc.com, en başarılı spor portalı ligtv.com.tr, en başarılı kurumsal web sitesi Turkcell, en başarılı televizyon reklamı İş Bankası – 85.Yıl, en başarılı sosyal sorumluluk kampanyası Baba Beni Okula Gönder- Milliyet, en başarılı sponsor kurum TTNet- Futbol Milli Takımlar Sponsoru ödülünü aldı.Prof. Dr. Ünsal Oskay özel ödülü dalında ise Ayşe Arman, Hürriyet gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Banu Güven, Abbas Güçlü ile Genç Bakış ve İlksan Başarır ödül aldılar.Yazı ve Fotoğraf: Necdet Burak Özyurt (MİHA)