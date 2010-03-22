Marmara ve Karadeniz'de oksijen sıfır

T24 - Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Jülide Ergin, Marmara ve Karadeniz'de 114 balık çeşidinin yok olduğunu belirterek, "Bu denizlerimizdeki oksijen oranı neredeyse sıfıra yaklaştı" dedi.





Deniz Temiz Derneği/TURMEPA'nın, Yapı Kredi Bankası sponsorluğunda yürüttüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek verdiği, 'Sınırsız Mavi' projesinin Trabzon ayağı Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile başladı.



Toplantıya, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Kasım Çomarlı, TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Dr. Jülide Ergin ve Yapı Kredi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yöneticisi Nurcan Erhan ile öğretmenler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Dr. Jülide Ergin, çeşitli araştırmalardan örnekler vererek, denizlerdeki tehlikeye dikkat çekti. Dr. Ergin, "Yapılan bir araştırmaya göre Karadeniz ve Marmara'da 1980'lerde avlanıp da satılan balıklardan 114'ü bugün yok. Denizlerin oksijen oranına baktığımız zaman, ki aynı şeyi Marmara ve Karadeniz için de söyleyebiliriz, neredeyse sıfıra yaklaşmış durumda" dedi.



Arıtma tesislerinin önemine de dikkat çeken Dr. Ergin, "3 bin 227 belediyenin yüzde 80'inin atık arıtma tesisi çalışmıyor ya da yok. Bizim AB kriterlerine uyabilmemiz için 2023 yılına kadar belediyelerin harcamaları gereken para 88 milyon euro" diye konuştu.



'Karadeniz'e her yıl 110 bin ton petrol karışıyor"



Yapı Kredi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Yöneticisi Nurcan Erhan ise 17 Avrupa ülkesinin büyük bölümünün ürettiği atıkların Karadeniz'e döküldüğünü söyledi. Erhan, "Sanayi atıkları kanalizasyon türevleri ile birlikte petrol ve diğer kimyasal maddeler, nehirler aracılığıyla Karadeniz'e ulaşıyor. Araştırmalara göre Karadeniz'e her yıl 110 bin tondan fazla petrol karışıyor" dedi.



Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Çomarlı ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Kamuoyunda davranış değişikliği yaratmanın en önemli yollarından biri de eğitim. Her konuda olduğu gibi, çevre konusunda da ne kadar eğitim verebilirsek onları o kadar geleceğe hazırlamış oluruz diye düşünüyoruz" dedi.



Sınırsız Mavi Projesi, öğretmen ve öğrencileri kapsayan iki aşamalı bir eğitim programından oluşuyor. Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların öğretmenlerine verilen eğitim neticesinde, öğrencilerin de denizlerin korunması konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.



Bugüne kadar 8 bin 565 okulda, 14 bin 943 öğretmene ve 4 milyon 200 bin öğrenciye ulaşıldı. Projenin hedefinin ise 300 bin öğretmen ile 6 milyon 600 bin öğrenciye ulaşmak olduğu açıklandı. Proje kapsamındaki toplantılar Trabzon merkez ile ilçelerde 4'er gün sürecek.