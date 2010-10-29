Marmara ve Ege'de sel uyarısı yapıldı

T24

Ege ve Marmara'da şiddetli yağış



İstanbul'da 29 Ekim törenleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Gece boyunca aralıklarla yağan yağmur nedeniyle kazalar meydana geldi. Araçlar su birikintileri yüzünden ilerlemekte zorlandı. İtfaiye ise su baskınlarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı.İstanbul gece yağmura teslim oldu. Aralıklarla yağan yağmur yollarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler su birikintisi oluşan yollarda ilerlemekte zorlandı. Gece boyunca çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı kaza meydana geldi. İtfaiye ekipleri de su baskınlarına karşı teyekkuza geçti. Dün akşam saatlierinde ise yağmur İstanbul trafiğini felç etti.Bursa'da ise etkili olan sağanak yağış sebebiyle çok sayıda evi su bastı, trafikte aksamalar yaşandı. Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı. Özellikle merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler, Güneştepe ile Uludağ eteğinde bulunan İvazpaşa, Alacahırka, Muradiye gibi semtlerde derelerden taşan sular evlere doldu.Gökdere, Setbaşı, Kaplıkaya derelerinden yola taşan sular sebebiyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Merkez Nilüfer ilçesinde ise Demirci deresi taştı. BUSKİ yetkilileri yollarda biriken suları temizlemek için gece boyunca çalışma yaptı.Sağanak yağmur sebebiyle Misi Deresi'nin taşması sonucu 200 haneli Misi Köyü'nün şehirle bağlantısı kesildi. Bursa'da yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen şiddetli yağmurda da çok sayıda evi su basmıştı.İki hafta önce taşan derenin perişan ettiği Alacahırka Mahallesi'nde yine endişeli saatler yaşansa da, bu kez korkulan olmadı. Dereden yükselen sular 80 yaşındaki Gülseren Tutuş'un evinin bahçesine doldu.Arapşükrü Mahallesi Arap Şükrü Sokağı'nda ise içinde kimsenin bulunmadığı evin duvarı yıkıldı. Belediye ekipleri, gelen ihbarlara yetişmekte zorlanırken, polis ekipleri de tıkanan mazgalların açılmasına yardımcı oldu.Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Pınar, Aşık ve Gür Sokak'ta ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanları ile evlerine dolan suyu dışarı atmaya çalıştılar. Gece boyunca yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini artırırken, meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın aralıklarla gün boyu sürmesinin beklendiğini söylediler.Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de son 24 saatte aylık ortalamanın yaklaşık 2 katına varan oranlarda yağış kaydedildi.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekim ayı uzun yıllar ortalaması metrekareye 66,6 kilogram olan Bursa'nın kent merkezinde, son 24 saatte yaklaşık 94,2 kilogram yağış düştü. Ekim ayı içerisinde Bursa'daki yağış miktarı ise 337,4 kilogram oldu. Bu oranla Bursa, uzun yıllar ortalamasının 5 katından fazla yağış almış oldu.Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 47,6 kilogram olan son 24 saatlik yağış, Karacabey'de 85,6 olarak gerçekleşti.Çanakkale'de ise ekim ayı ortalamasının 2 katından fazla yağış oldu. Uzun yıllar ekim ortalaması 46,7 olan Çanakkale'ye son 24 saatte 105,2 kilogram yağış düştü.Balıkesir merkezde ise aynı zaman diliminde metrekareye 47,8 kilogram yağış düştü. Uzun yıllar ekim ortalaması 39,5 kilogram olan ilde bugüne kadar gerçekleşen yağış ise 174,4 kilogram oldu.Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 47, Bandırma'da 55 ve Edremit'te ise 60 kilogram yağış kaydedildi.Etkili olan yağış nedeniyle gece boyunca Bursa'da bazı evleri su bastı, özellikle sabah saatlerinde sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.Yetkililer, yağışın Marmara'da öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltacağını bildirdi.Öte yandan iç ve batı kesimlerinde görülecek yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli, sabah Muğla, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Ankara ile Antalya'nın Aksu, Manavgat, Serik, Alanya, Akseki ve İbradı ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, Marmara ve Ege'de 4 ila 6, Trakya'da 6 ila 8 derece olmak üzere batı kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (Lodos), kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif ara sıra orta, İstanbul Boğazı başta olmak üzere Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu hava muhalefeti nedeniyle yarın Vatan Caddesi'nde yapılacak 29 Ekim törenlerinin pazar gününe ertelendiğini açıkladı.