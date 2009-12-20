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Yaşam

Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış uyarısı

Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu, Düzce ve Isparta çevrelerinde bu gece kuvvetli yağış bekleniyor.

20 Aralık 2009 02:00

Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu, Düzce ve Isparta çevrelerinde bu gece kuvvetli yağış bekleniyor. 



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan meteorolojik uyarıda, yağışların gece saatlerinde Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden lokal su baskını, sel, taşkın, yıldırım düşmesi ile ulaşımda aksamalara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Ayrıca hava sıcaklıklarının da batı ve iç kesimlerde 7-9 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey, iç ve batı kesimlerde güney ve güneybatı (lodos), Trakya'dan başlayarak gece saatlerinde Marmara'da kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu nedenle vatandaşların baca gazı kaynaklı zehirlenmelere, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına ve deniz ulaşımında yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

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