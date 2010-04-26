Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına

T24 - Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında bugün kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/s) bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin bugün iç ve doğu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin bugün iç ve doğu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), öğle saatlerinde güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/s) şeklinde esecek.



Kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı bugün 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.





Kuvvetli rüzgar uyarısı



Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege Kıyılarından kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.





Bazı illere göre hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bazı illerde hava durumu bugün şöyle olacak:



İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/s) şeklinde esecek. (19)



Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı ilçeleri (Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Polatlı, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı ve Haymana) kısa süreli sağanak yağışlı (21)



İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri (Tire, Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ) kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek. (23)



Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu (29)



Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçeleri (Elmalı, Korkuteli, İbradi ve Akseki) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (24)



Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu (15)



Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (13)



Diyarbakır: Parçalı bulutlu (25)





Bölgelere göre hava durumu



Yapılan son değerlendirmelere göre bölgelerde hava durumu bugün şöyle olacak:



Marmara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile gece saatlerinde Çanakkale çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/s) şeklinde esecek.



Ege: Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Aydın, Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyon ile İzmir ve Muğla'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/s) şeklinde esecek.



Akdeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, Isparta ve Burdur ile öğle saatlerinde Antalya'nın kuzey ilçeleri aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



İç Anadolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, Eskişehir ile öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimleri (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri ile Ankara'nın güney ve batı ilçeleri) aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Batı Karadeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.



Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



Doğu Anadolu: Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu (Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçecek.







