Marmara ve Ege'de deniz ulaşımına 'fırtına' engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. MGM'nin uyarısı sonrasında Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında bugünkü tüm feribot seferlerini iptal etti. Geyikli'den Bozcaada'ya yapılan bazı seferler de ertelendi. Çanakkale ile adalar arasındaki bazı seferler dün de fırtına nedeniyle iptal edilmişti. Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise, aksamadan devam ediyor.

Fırtınanın saatte 70 ile 100 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

İDO ve BUDO seferlerinde de iptaller var

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) sefer iptalleri de devam ediyor.

İDO'nun 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 12.00'daki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri; BUDO'nun 12.30 Eminönü-Mudanya, 13:00 Bursa- Eminönü, 14:30 Eminönü-Mudanya, 14:30 Eminönü-Armutlu, 15:00 Mudanya-Eminönü, 15:55 Armutlu-Mudanya, 16:30 Eminönü-Mudanya seferleri iptal edildi.

Sağanak yağış İstanbul'da karayolu trafiğini de olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sabah saatlerinde D-100 karayolu - Harem istikametinde bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.