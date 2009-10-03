Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ile Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’ta kuvvetli olmasının bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, yurdun akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisine gireceğini söyledi.



Çağlar, yapılan son meteorolojik değerlendirmelerde elde edilen verilere göre, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ile Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğini ifade etti.



Yarın Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinde görülecek yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğini anlatan Çağlar, Pazartesi günü, yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde görüleceğini belirtti.



Salı günü, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlara sebep olacak sistemin, Çarşamba günü doğu bölgelerine hareket ederek yurdu terk edeceğinin tahmin edildiğini ifade eden Çağlar, hava sıcaklığının ise batı bölgelerden başlayarak 2 ila 4 derece azalacağını, mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.