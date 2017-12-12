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Marmara Üniversitesi’nin yeni yerleşkesinin adı Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi oldu!

İstanbul'daki dağınık yapısını bir araya toplamak isteyen Marmara Üniversitesi ile Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında geçtiğimiz bir anlaşma imzaladı

12 Aralık 2017 21:48

Akademik birimlerini Maltepe ilçesinde toplayacak olan Marmara Üniversitesi yeni yerleşkesinin adını Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi olarak belirlendi.

Sözcü’den Bora Erdin’in haberine göre, İstanbul'daki dağınık yapısını bir araya toplamak isteyen Marmara Üniversitesi ile Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında geçtiğimiz bir anlaşma imzaladı.

Kenan Evren Kışlası, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi oluyor

Üniversitenin Küçükçekmece Halkalı, Bahçelievler ve Şişli Nişantaşı yerleşkeleri TOKİ'ye devredildi. Karşılığında Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası arazisi üniversiteye verildi. Buna ilave olarak, yeni yerleşke içinde inşa edilecek olan bina ve tesislerin de TOKİ tarafından yapılması karara bağlandı. İnşaatın master planı içinse geçtiğimiz Ekim ayında ihaleye çıkıldı. İhalede üniversitenin yeni yerleşkesinin adının ne olduğu da belli oldu. 13 Ekim’de çıkılan ihaleye; “Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Master Plan Konsept Tasarımı Hazırlanması İşi” başlığı belirlendi.

Marmara Üniversitesi’nin Maltepe’de kurulacak “Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi” 3 bin 200 dönümlük alan üzerine kurulacak. Hali hazırda üniversitenin Sağlık Bilimleri'nin bulunduğu alana sosyal tesisler, spor salonları, lojman, kreş ve ilk ve orta öğretim kurumları da inşa edilecek.

İhaleyi Hassa Mimarlık kazandı

İnşaat öncesi hazırlanacak planları ve tasarımları ise Hassa Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yapacak. İhaleyi kazanan bu şirketin sahibi Muammer Hilmi Şenalp aynı zamanda fikir babalığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nin mimarı olarak tanınıyor. Şenalp ayrıca Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nin de mimarı.

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