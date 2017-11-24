Marmara Üniversitesi'ndeki konferansı iptal edilen Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Marmara Üniversitesi’nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz" dedi.

Şehir Üniversitesi’nde geçen yıl 90 yaşında hayatını kaybeden akademisyen Şerif Mardin anısına düzenlenen sempozyuma katılan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, sempozyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Kimse aramıza giremez"



Marmara Üniversitesi’nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesiyle ilgili soruya Davutoğlu, "Her şeyden önce bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Meslektaşlarım olarak bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bugün burada benim de hocam olan rahmetli Şerif Mardin üzerine biraz önce bir konuşma yaptım. Öğretmenler Günü’nde Şerif Mardin hocamızı da rahmetle anıyorum. Beni tanıyanlar bilir, doğal yaklaşım içinde her zaman vurguladığım bir husustur. Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz. Çünkü hoca-talebe ilişkisi ve hoca-gençlik ilişkisi, bu anlamda öğretmenlerle gençler arasındaki ilişki, bir makam ilişkisi bir unvan ilişkisi, bir statü ilişkisi değil bir yürek ve ruh ilişkisidir. Ne olursa olsun kimse bizimle gençler arasına giremez" yanıtını verdi.

Rektörlükten yanıt

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada ise “Bir öğrenci kulübünün (Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu), yönergeye aykırı olarak sebep olduğu fiilî durum, köklü bir mazisi ve yerleşmiş gelenekleri olan üniversitemizi müteessir etmiştir. Ortaya çıkan bu durumun, Davutoğlu’nun şahsı ve üniversitemizin duruşu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Üniversite, panel yasağına ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Bilindiği üzere Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 1996-1999 yılları arasında üniversitemiz bünyesinde bulunan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda doçent doktor kadrosunda görev yapmış ve sonrasında istifaen ayrılmıştır. Üniversitemizde öğrenci kulüplerinin faaliyetleri Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak yürütülmektedir. Yönergeye göre, bütün öğrenci kulüpleri, herhangi bir etkinliği düzenlemeden önce, planlanan etkinlik tarihinden en az on beş (15) gün önce Rektörlüğe yazılı olarak müracaat eder ve Rektörlükten onay alır (md. 16). Bu hüküm, A grubu protokole dâhil şahsiyetlerin üniversitemizdeki etkinliklere katılımı halinde, daha hassas bir şekilde uygulanmaktadır.

Söz konusu etkinliğin planlanması, gerekli izinlerin alınması ve ön hazırlıkların yapılması sürecinde yönergenin ilgili maddesine uygun bir şekilde hareket edilmemesinden dolayı, Davutoğlu’nun katılımından Rektörlüğümüzün çok geç haberi olmuştur. Ayrıca, kulübün gecikmeli olarak yaptığı başvuruda ise Rektörlük onayı bulunmamaktadır.

Camiamızı derinden üzdü

Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmiş değerli bir devlet adamı ve saygın bir bilim insanı olarak Davutoğlu’nun üniversitemizde konferans vermesi, taşıdığı sıfatlar dolayısıyla özel önem taşımaktadır. Bu nedenle, hem güvenliğin sağlanması hem de gerekli hazırlıkların kapsamlı bir şekilde yapılması bir zarurettir. Davutoğlu’nun uygun bir zamanda teşrif etmesi halinde, etkinliğin en iyi şekilde gerçekleştirileceği hususu, hem öğrenci kulübünün yetkililerine hem de ilgili diğer çevrelere açıkça ifade edilmiştir.

Bir öğrenci kulübünün, yönergeye aykırı olarak sebep olduğu fiilî durum, köklü bir mazisi ve yerleşmiş gelenekleri olan üniversitemizi müteessir etmiştir. Ortaya çıkan bu durumun, Davutoğlu’nun şahsı ve üniversitemizin duruşu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Yaşanan bu durumun malûm çevrelerce başka mecralara çekilmesi ve iyi niyetle bağdaşmayan bir kampanyaya dönüştürülmesi, Marmara Üniversitesi camiasını derinden üzmüştür. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun üniversitemizdeki bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımının, camiamızı her zaman memnun edeceğini özellikle belirtmek isteriz”.